افتتاح معرض «مصر بعيون يمنية» بمركز الفنون.. الليلة

يفتتح في السابعة من مساء اليوم السبت٬ بمركز الهناجر للفنون، معرض فن تشكيلى بعنوان "مصر بعيون يمنية" والذي يقيمه المركز الثقافي اليمني بالتعاون مع وزارة الثقافة، في إطار مبادرة "علاقات ثقافية" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وذلك بقاعة آدم حنين بالمركز، ويستمر حتى يوم ٢٦ نوفمبر الجاري.المعرض يقام تحت رعاية الدكتور محمد علي مارم، سفير اليمن بمصر، ومروان أحمد دماج، وزير الثقافة اليمني، وهو مسابقة ينظمها المركز الثقافي اليمني تحت إشراف المستشار الثقافي ومدير المركز عائشة العولقي، ومن المقرر أن يقام حفل الإعلان عن الفائزين بالمسابقة مساء يوم ٢٦ نوفمبر الجاري على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.ويشارك في المعرض ٢٦ فنانا من الفنانين التشكيليين اليمنيين، حبا في مصر، وتضم لجنة التحكيم من مصر، الدكتور محمد شبانة أستاذ بأكاديمية الفنون، والفنان عبدالناصر السعدني، ومن اليمن الفنان ردفان المحمدي، والفنانة ميادة الورافي.ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.