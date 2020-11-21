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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ورشة لرسم شخصيات أفلام أطفال بسينما الهناجر.. اليوم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
سينما الهناجر
سينما الهناجر
نضال ممدوح
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تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا٬ في الثانية عشر من ظهر اليوم السبت، لقاء جديد من لقاءات نادي سينما الكرتون المصري، ويوم فني ثقافي مع نجوم وفناني الكارتون المصري.

وتعرض عدد من الأفلام، أبرزها: "زيزو"، "القصر"،"فيروس اشتري دماغك"، "هند الرغاية"، "أجازة نيلية"، "تيمو وفيرو"، "عروسة النيل"، "دعاء النحل"، "حابي روح النيل"، "حكايات الأراجوز"، "ترويض النهر".

كما يتضمن اليوم ورشة لرسم شخصيات العروض حتي الثالثة مساء، يشرف علي الصالون المخرجة عطية عادل خيري.

وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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