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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية جورجيا الأمريكية تصدق رسميا على فوز بايدن بالانتخابات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:05 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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صدقت ولاية جورجيا الأمريكية رسميا على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بعد إعادة فرز أصوات ناخبي الولاية يدويا، لتوجه ضربة أخرى لمحاولة الرئيس لإلغاء الانتخابات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" صدق حاكم الولاية بريان كيمب ووزير شؤون ولاية جورجيا الخارجية براد رافنسبيرجر- وكلاهما جمهوريان- بشكل مستقل على النتائج، مما منح بايدن هامش فوز بأكثر من 12 ألف صوت.

وقال "رافينسبيرجر"، معلنا عن نيته التصديق على النتائج: "لقد عملت كمهندس طوال حياتي حيث أعيش وفقا لشعار أن الأرقام لا تكذب".

وأضاف أن "الأرقام تعكس حكم الشعب وليس قرارا من مكتب وزير الخارجية أو من المحاكم أو من الحملتين".

ويجب أن تصدق كل ولاية رسميا على عدد أصواتها في الأيام والأسابيع التالية قبل المواعيد النهائية في أوائل ديسمبر.

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