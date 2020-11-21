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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: لا نريد حربا مع الصين أبدا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:20 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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أعلن البنتاجون أنه لا يريد وقوع حرب بين الولايات المتحدة والصين أبدا، وأن واشنطن ستواصل استراتيجيتها لردع بكين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتن خلال مؤتمر صحفي: "لدينا خصوم، وخاصة الصين التي تتطور بسرعة عالية".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالتفوق على الصين في المجال العسكري، لكن الأخيرة قد تلحق ببلاده في المستقبل.

وتابع: "لا يمكننا السماح بذلك. أعرف أن بلادنا لن تريد حربا مع الصين أبدا، وهذا يعني أنه ينبغي علينا ردع الصين من أجل منع وقوع حرب معها".

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