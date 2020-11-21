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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جمهوريون فى ميشيجان: لا معلومات عن تغيير نتائج الانتخابات بولايتنا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:58 ص
الانتخابات الامريكية
الانتخابات الامريكية
وكالات
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أعلن كبار المشرعين الجمهوريين في ولاية ميشيجان الأمريكية أنه لا توجد لديهم أي معلومات عن تغيير نتائج الانتخابات في الولاية، والتي كانت لصالح الديمقراطي جو بايدن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بولاية ميشيجان مايك شيركي، ورئيس مجلس النواب المحلي لي تشاتفيلد بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لم يتم إبلاغنا بأي معلومات من شأنها أن تغير نتائج الانتخابات في ميشيجان".

وأضافا: "بصفتنا قائدي السلطة التشريعية، سنلتزم بالقانون والإجراءات الطبيعية في ما يخص المجمع الانتخابي في ميشيجان".

وأكدا أنه سيتم التحقيق في أي ادعاءات بشأن تزوير نتائج الانتخابات في الولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميشيجان إحدى الولايات التي رفعت حملة ترامب فيها طعونا قضائية في نتائج فرز الأصوات التي تشير إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في الولاية.

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