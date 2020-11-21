رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات.. توقيع خاطئ يكلف بنكا أجنبيا 27 مليون درهم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:29 ص
مجمع محاكم دبي بالإمارات
مجمع محاكم دبي بالإمارات
وكالات
طباعة
أيدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة أولية وأيده الاستئناف، برفض دعوى بنك أجنبي طالب شركة محلية بسداد 27 مليونا و232 ألف درهم، باعتبارها ضامنا لرجل أعمال تهرب من السداد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" رفضت المحكمة الأولية دعوى البنك بسبب توقيع عقد الضمان من قبل مدير الشركة المدعى عليها، الذي لا يملك قانونا صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة، وهو الأمر الذي لم ينتبه له البنك المدعي، أو يتحوط منه قبل أن يمنحه القرض.

وأفادت أوراق القضية بأن البنك قدم تسهيلات مصرفية لأحد الأشخاص، عبارة عن قرض بـ27 مليونا و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة.

وقدم وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها، "المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية"، ادعاء متقابلا يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة، إذ تم بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة، الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض.

وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن "مدير الشركة، لم تكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة".

وقضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى، كونها أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، نظرا لأن عقد الكفالة الذى يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها.

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

تعرف على أغلى 9 أنواع رخام بمصر اليوم السبت

استمرار الزيادة.. الصحة: 13 وفاة و363 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

رسميا.. تحديد موعد ومكان إقامة السوبر الإيطالى

مواعيد القطارات اليوم السبت 21-11-2020

موناكو يفوز على باريس سان جيرمان 3-2 فى الدورى الفرنسى

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 21-11-2020

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «مصر بعيون يمنية» بمركز الفنون.. الليلة

ورشة لرسم شخصيات أفلام أطفال بسينما الهناجر.. اليوم

«وشبكة العشرة».. مفردات الحلف فى الحارة المصرية

فرقة افتكاسات تختتم مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز