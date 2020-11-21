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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة ترامب تتأهب لإضافة 4 شركات صينية أخرى لقائمة عقوبات البنتاجون

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:15 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أكدت مصادر مطلعة، أن واشنطن تتأهب لتصنيف 4 شركات صينية أخرى ضمن المدعومة من الجيش الصيني مما يحد من تعاملها مع المستثمرين الأمريكيين في سعي من إدارة ترامب لتعزيز موقفها تجاه الصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال مسؤول أمريكي، ومصدر مطلع طلبا عدم نشر اسميهما، إن "هذه التصنيفات التي لم يتم الإشارة إليها مسبقا قد تنشرها وزارة الدفاع في وقت لاحق".

وستؤدي هذه الإضافات إلى زيادة عدد الشركات الصينية التي يشملها هذا القرار إلى 35 شركة من بينها شركات عملاقة مثل "هايكفيجن" للتكنولوجيا الرقمية، و"تشاينا" موبايل.

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