ميركل: يسرنى تماثل تبون للشفاء من كورونا

بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برسالة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعربت فيها عن سرورها بتحسن وضعه الصحي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن تبون "تلقى بمشفاه في ألمانيا رسالة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عبرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاهة".وأكدت الرئاسة الجزائرية مرارا أن الحالة الصحية لتبون البالغ 74 عاما ويتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".