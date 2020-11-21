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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يشارك اليوم فى القمة الافتراضية لمجموعة العشرين

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:47 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمشاركة اليوم السبت في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيًا على خلفية جائحة كوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال مسؤول أميركي كبيرإنّ "الرئيس ترامب سيشارك اليوم (السبت) في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين".

وتستضيف السعودية نهاية الأسبوع أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربيًا، لكن انعقادها عبر الفيديو وعلى نطاق أصغر من العادة قد يحد من المناقشات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية.

وتأتي القمة التي تعقد السبت وتستمر يومين في أعقاب انتخابات أميركية صاخبة رفض ترامب نتائجها، ووسط انتقادات لما يعتبره نشطاء استجابة غير كافية من قبل المجموعة لأسوأ ركود اقتصادي منذ عقود.

وستقتصر أعمال القمة التي عادة ما تشكّل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحا، من التغير المناخي إلى تزايد معدلات عدم المساواة.

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