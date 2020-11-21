«جوتيريش» يدعو مجموعة العشرين لتمديد تجميد ديون الدول الفقيرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دول مجموعة العشرين، لتمديد تجميد الديون المستحقة على الدول الفقيرة حتى نهاية 2021.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" رحب خلال مؤتمر صحفي له، بقرار وزراء مالية دول العشرين تجميد ديون الدول الفقيرة لمدة 6 أشهر حتى أبريل 2021.وأضاف أنه "يجب القيام بالمزيد، وأنا أصر على تمديد ذلك لاحقا حتى نهاية عام 2021... وتوسيع رقعة المبادرة لتشمل كافة الدول النامية والدول ذات المستوى المتوسط للمداخيل".يذكر أن وزراء مالية العشرين قرروا تمديد تجميد استحقاق الديون المترتبة على الدول الفقيرة على خلفية تراجع الاقتصاد في الكثير من دول العالم بسبب تداعيات وباء كورونا.