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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز طبى فى الأوروجواى يشترى 1.5 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:15 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن مركز "Camsu" الطبي في الأوروجواي عن توقيعه اتفاقا مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال رئيس المركز الطبي راؤول رودريجيز، في حديث إذاعي إنه ينتظر إتمام المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ومصادقة منظمة الصحة العالمية على اللقاح للبدء بتوزيعه.

وأعرب عن أمله بالحصول على اللقاح في يناير 2021.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت في أغسطس الماضي أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، من صنع مركز غاماليه الروسي للأبحاث، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، تيمنا بأول قمر اصطناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي.

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