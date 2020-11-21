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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

جورى بكر ضيفة برنامج «الجوكر» على «WATCH iT»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:47 ص
جوري بكر
جوري بكر
دعاء عبد المقصود
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تحل الإعلامية والفنانة جوري بكر ضيفة على برنامج "الجوكر" والذي يذاع عبر منصة "WATCH iT"، اليوم السبت، في ثاني حلقات البرنامج، والذي يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وكان ضيف الحلقة الأولى من البرنامج الفنان شريف دسوقي.

يذكر أن برنامج "الچوكر"، ينتمي إلى نوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.

ويقدمه المذيع محمود فكري الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولى، قادمًا من عالم الدعايا والإعلان، كما كشف البرومو الذي طُرح سابقًا عن بعض من ضيوف البرنامج، وكان أبرزهم، أحمد زاهر وميدو عادل ومحمد ثروت، وراندا البحيري والممثل الشاب تيام مصطفي قمر، والمطرب عمر كمال.

يذكر أن البرنامج من إنتاج شركة "Reload" للمنتج هادي عادل، وهي شركة رائدة في مجال الدعايا والإعلان.
برنامج الجوكر
برنامج الجوكر

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