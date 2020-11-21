تونس: 2780 إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 2780 حالة منذ 15 سبتمبر الماضي.وأضافت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية - أن الإصابات بفيروس كورونا توزعت بين 1159 حالة في صفوف التلاميذ، و1292 حالة بين المدرسين، و263 إصابة بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 66 حالة بين العمال.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.