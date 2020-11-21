موناكو يفوز على باريس سان جيرمان 3-2 فى الدورى الفرنسى

حقق فريق موناكو انتصارا ثمينا علي مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما، بملعب لويس الثاني، في افتتاح الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.وسجل ثلاثية موناكو كل من كيفن فولاند "هدفان" في الدقيقتين "52" و"66" وسيسك فابريجاس في الدقيقة "84" من ركلة جزاء، فيما أحرز هدفي بي إس جي كيليان مبابي في الدقيقتين "25" و"37" من ركلة جزاء.الفوز رفع رصيد موناكو إلى 20 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 24 نقطة، في صدارة الترتيب.