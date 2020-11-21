إصابة نجل ترامب بفيروس كورونا

أصيب دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.وقال ناطق باسم نجل الرئيس الأمريكي وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية إن "نتيجة دونالد كانت إيجابية في بداية الأسبوع وخضع للحجر الذاتي بعدها".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.