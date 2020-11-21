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الثقافة

محمد السيد عيد: أحمد زويل طلب تكريم صُناع مسلسل «مشرفة رجل هذا الزمان»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
الكاتب محمد السيد
الكاتب محمد السيد عيد
ايهاب مصطفى
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قال الكاتب محمد السيد عيد، إن مسلسل "مشرفة رجل هذا الزمان" هو العمل الوحيد في الدراما العربية بأكملها الذي تدور قصته بأكلمها حول عالم، لافتا إلى أن المسلسل من إخراج المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي التي كانت تتخوف من إخراج المسلسل لكنها وافقت واقتنعت بالفكرة.

وأضاف "عيد" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "Ten"، أنه اعتبر كتابة مسلسل "مشرفة رجل هذا الزمان" بمثابة تحدي لكنه فرح بنتيجة هذا المسلسل والنجاح الذي حققه، لافتا إلى أنه من بين النجاح الذي حققه أن العالم المصري الكبير الراحل أحمد زويل طلب بعد عرض المسلسل الالتقاء بصُناع العمل وتكريمه.

وأشار إلى أنه من بين المسلسلات التي حققت نجاح كبير خلال مسيرته التلفزيونية، مسلسل "الإمام الغزالي"، لافتا إلى أنه تناول في هذا المسلسل العديد من القضايا مستخدما الفكر والعقل لأن الدين الإسلامي حث على إعمال العقل، وتطرق لقضية الإرهاب وقضايا الأسرة باعتبارها كانت تثير جدل كبير في هذا الوقت.

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