فحوص محامى ترامب على كورونا سلبية

أعلنت مصادر مقربة من رودني جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتائج فحوصاته على فيروس كورونا جاءت سلبية وغير مصاب.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مستشارة حملة ترامب، جينا إليس: "نتيجة اختبار (كوفيد – 19) لرودني جولياني سلبية".وأشارت إلى أن "فريق المحامين التابع للرئيس بأكمله سيستمر في اتباع نصيحة أطبائه".وأجرى محامي الرئيس الأمريكي الفحوصات الخاصة بكورونا، عقب إعلان جولياني الابن، والمساعد الخاص لترامب "إصابة جوليان الأب بفيروس كورونا، في وقت سابق"، بعد يوم من حضوره مؤتمرا صحفيا مزدحما حيث لم يرتد ومحاميه الكمامات.