الرئيس الألمانى: محاكمات نورنبرج خلقت منظومة عدل دولية جديدة

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بمحاكمات كبار النازيين في نورنبرج بألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أنها شكلت أساسًا لمنظومة عدالة جنائية دولية جديدة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال شتاينماير في حفل أقيم في نورنبيرج إنه لولا هذه الإجراءات التي بدأت قبل 75 عامًا لما كانت المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي موجودة اليوم.وأعرب الرئيس الألماني عن أمله في أن تعود الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن إلى التعاون الذي يعترف أيضًا بقيمة العدالة الجنائية الدولية.وكان من تبقى من حيا من قادة النازيين في ألمانيا، قد مثلوا في العشرين من نوفمبر 1945 أمام محكمة دولية شكلتها الدول المنتصرة، في أول مقاضاة لزعماء دولة في التاريخ.