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فن

حقيقة تعرض الفنان جمال سليمان إلى حادث مروع

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:05 ص
جمال سليمان
جمال سليمان
ايهاب مصطفى
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نفى الفنان السوري جمال سليمان، ما أثير عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية حول تعرضه لحادث سيارة مروع تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده.

وقال "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه فوجئ بعدد من المكالمات الهاتفية من أصدقائه في الخارج للاطمئنان على حالته الصحية بعد نشر شائعه تعرضه لحادث سيارة، لافتا إلى أنه أخر حادث تعرض له كان منذ قرابة 25 عامًا.

وأشار إلى أن موضوع الشائعات التي تطارد الفنانين والمشاهير زاد عن حده خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أمرا مزعجا، مؤكدا على أن من يقفون خلف الشائعات أشخاص أصحاب نوايا خبيثة أو بعض المواقع الإخبارية الصغيرة التي تبحث عن الشهرة أو المتابعة ولفت الأنظار.

وأوضح أن ما يتم ترويجه من شائعات عبر بعض المواقع الإخبارية ضد الفنانين، بمثابة طريقة وضيعة لجذب المتابعين، مشيرا إلى أنه من الأولى للمؤسسات الإعلامية أن تتأكد من الأخبار قبل نشر وترديد الشائعة.

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