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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الطاووس».. جمال سليمان يكشف عن تفاصيل مسلسله الجديد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
جمال سليمان
جمال سليمان
ايهاب مصطفى
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كشف الفنان السوري جمال سليمان عن تفاصيل عودته للدراما المصرية، وتفاصيل مسلسله الجديد الذي يجهزه للسباق الرمضاني المقبل 2021، مؤكدا أن العمل الجديد يحمل اسم «الطاووس».

وقال «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أن المسلسل الجديد الذي يتم التحضير له من تأليف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، لافتًا إلى أنه يجسد من خلاله شخصية محامي، مشيرا إلى فكرة الشخصية تركز على محامي تولى قضية للدفاع فيها لكنه سرعان مع اقتنع بالقضية وأصبح يدافع فيها بكل عواطفه دون النظر عن أي مقابل مادي وكل ما يهمه في الأمر كله إثبات براءة موكله.

وأشار إلى أنه لم يستقر حتى الآن على باقي فريق العمل الذي سيشارك معه في المسلسل الجديد، مؤكدا أن من المخطط له أن تكون البطولة فيه جماعية وليست بطولة فردية.

وكان أخر الأعمال التي شارك فيها الفنان جمال سليمان بطولة الجزء الثاني من مسلسل «الحرملك»، والجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، كما شارك في رمضان 2019 بمسلسل «زي الشمس».

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