هارب من 60 سنة سجن.. ضبط عنصر إجرامى شرع فى قتل زوجته وضابط شرطة بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز قنا، من القبض على عاطل ومسجل خطر وهارب من حكمين مؤبد والسجن 10 أعوام بإجمالي 60 سنة سجن، بتهمة الشروع في قتل زوجته وضابط شرطة وأمين، بقرية الأشراف التابعة لدائرة مركز قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالقبض على "حسن.ك.أ"، 37 عامًا، عاطل، هارب من حكمين مؤبد والسجن 10 أعوام في تهمة الشروع في قتل زوجته، والشروع في قتل ضابط شرطة وأمين من مركز شرطة قنا أثناء ممارسة عملهما، وحيازة أسلحة نارية.وأوضحت تحريات المباحث أنه بعد إصدار حكم المؤبد على المتهم بتهمة إصابة زوجته بطلق ناري بسبب خلافات زوجية في عام 2019، خرجت قوة أمنية لتنفيذ الحكم عليه فقاوم السلطات الأمنية وأطلق عليهم أعيرة نارية ما أدى إلى إصابة ضابط شرطة وأمين من مركز شرطة قنا وتم الحكم عليه في القضيتين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى السجن 10 أعوام.تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.