رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هارب من 60 سنة سجن.. ضبط عنصر إجرامى شرع فى قتل زوجته وضابط شرطة بقنا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:42 ص
ضبط عنصر إجرامى
ضبط عنصر إجرامى
قنا: إسلام البكري
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمركز قنا، من القبض على عاطل ومسجل خطر وهارب من حكمين مؤبد والسجن 10 أعوام بإجمالي 60 سنة سجن، بتهمة الشروع في قتل زوجته وضابط شرطة وأمين، بقرية الأشراف التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالقبض على "حسن.ك.أ"، 37 عامًا، عاطل، هارب من حكمين مؤبد والسجن 10 أعوام في تهمة الشروع في قتل زوجته، والشروع في قتل ضابط شرطة وأمين من مركز شرطة قنا أثناء ممارسة عملهما، وحيازة أسلحة نارية.

وأوضحت تحريات المباحث أنه بعد إصدار حكم المؤبد على المتهم بتهمة إصابة زوجته بطلق ناري بسبب خلافات زوجية في عام 2019، خرجت قوة أمنية لتنفيذ الحكم عليه فقاوم السلطات الأمنية وأطلق عليهم أعيرة نارية ما أدى إلى إصابة ضابط شرطة وأمين من مركز شرطة قنا وتم الحكم عليه في القضيتين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى السجن 10 أعوام.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

في ساعة واحدة.. مدير مدرسة وزوجته يتوفيان بـ«كورونا» في كفر الشيخ

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

موناكو يفوز على باريس سان جيرمان 3-2 فى الدورى الفرنسى

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 21-11-2020

متى تصبح زيادة الوزن أمرًا غير مقلق صحيًا؟

العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

«وشبكة العشرة».. مفردات الحلف فى الحارة المصرية

فرقة افتكاسات تختتم مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز

محمد السيد عيد: أحمد زويل طلب تكريم صُناع مسلسل «مشرفة رجل هذا الزمان»

أطفال سيناء فى ضيافة الخديوى إسماعيل بمتحف المركبات الملكية