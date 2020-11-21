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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق نار فى ولاية ويسكونسن الأمريكية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
إطلاق نار فى ولاية
إطلاق نار فى ولاية ويسكونسن
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار في أحد المراكز التجارية بمقاطعة وأوتوسا بولاية ويسكونسن.

ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" أكد دينيس ماكبرايد، عمدة مقاطعة وأوتوسا، تسجيل إصابات عديدة "لكنها ليست خطيرة"، فيما قال مكتب الأف بي آي في ميلووكي إنه يساعد في التعامل مع حادثة إطلاق النار.

وقال شهود عيان من داخل مركز التسوق إنهم سمعوا طلقات نارية، وتلقوا بعدها تعليمات بالاختباء وحماية أنفسهم.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ضابط شرطة أن 8 أشخاص نقلوا لتلقي العلاج في مستشفى "فرودرت".

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