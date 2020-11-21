إطلاق نار فى ولاية ويسكونسن الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار في أحد المراكز التجارية بمقاطعة وأوتوسا بولاية ويسكونسن.ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" أكد دينيس ماكبرايد، عمدة مقاطعة وأوتوسا، تسجيل إصابات عديدة "لكنها ليست خطيرة"، فيما قال مكتب الأف بي آي في ميلووكي إنه يساعد في التعامل مع حادثة إطلاق النار.وقال شهود عيان من داخل مركز التسوق إنهم سمعوا طلقات نارية، وتلقوا بعدها تعليمات بالاختباء وحماية أنفسهم.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ضابط شرطة أن 8 أشخاص نقلوا لتلقي العلاج في مستشفى "فرودرت".