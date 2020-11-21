فرقة افتكاسات تختتم مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز

أحيت فرقة افتكاسات، مساء أمس الجمعة، الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ12 لمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز على مسرح قاعة أيوارات بالمبنى القديم للجامعة الأمريكية بميدان التحرير.وشارك العازف الفنان الروماني الهولندي أليكس سيمو مع أعضاء الفرقة، وهم: عمرو صلاح، وسمير جورج، وأوسو، وأحمد هشام، وليث سليمان، ومحمد مدحت، وهاني بدير.وشهدت الليلة الختامية للمهرجان حفلا للثلاثي الفنان الكرواتي الفيس ستاينك، والمطربة نهى فكري، والفنان عمروصلاح، فيما وجه الفنان الكرواتي الشكر لمصر وجمهورها، مشيدا بالتنظيم المتميز للمهرجان ونالت طريقته المتميز في العزف بالجيتار تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، في حين عبرت نهى فكري عن فخرها بالتواجد في المهرجان، وقدمت عدة أغنيات من تأليفها وتلحينها وقامت بتوزيع أغنية "في قلبي غرام" للفنان محمد عبدالمطلب وأدتها بطريقة موسيقى الجاز وغنت كذلك "أنا لحبيبي وحبيبي إللي" من موسيقى عاصي الرحباني.وشهدت فعاليات اليوم الختامي مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها برنامج جازينينو "جاز للأطفال" من فرقة باند ميكرز ولقاءمع الفنان البرتغالي ريكاردو فورموسو.وأعرب الفنان عمرو صلاح مؤسس ومدير المهرجان، عن سعادته بنجاح الدورة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: "نجحنا في إقامة المهرجان، بينما تقوم أغلب مهرجانات العالم بإلغاء تعاقداتها ووقف التزاماتها تجاه الفنانين.. سعدنا بتعاون الفنانين والعديد من الجهات وسعدنا أكثر لأن فناني العالم لمسوا بأنفسهم التفاعل الجماهيري مع المهرجان كحدث راسخ بين كافة مهرجانات الموسيقى في العالم".وأضاف "صلاح"، في تصريحات له، أن دورة هذا العام شهدت توسعات في أنشطته التي امتدت على مدار أسبوع على مسارح وقاعات منها "درب 1718، وكايرو جازكلوب، وكلوب ورووم، وآرت سبيس"، بالإضافة إلى مركز التحرير الثقافي بالمقرالقديم للجامعة الأمريكية.كما حظيت الدورة بمشاركة 10 دول وأكثر من 20 فرقة في واحدة من أكبر الدورات التي ينظمها المهرجان منذ بدايته عام 2009.وكرم المهرجان الفنان عامر بركات تقديرَا لدوره الفني وإسهاماته الموسيقية في مجال موسيقى الجاز على مدى نصف قرن.وتميزت دورة هذا العام 2020 بعدد كبير من المشاريع الموسيقية المشتركة بين الفرق الزائرة والموسيقيين المصريين مثل تعاون الفنان الروماني الهولندي أليكس سيمو مع فريق افتكاسات وعلي الهلباوي ومجموعة من شباب الموسيقيين بقيادة الفنان الشاب عازف البيانو والمؤلف مينا سامي، بالإضافة إلى تعاون الفنان العالمي فتحي سلامة مع الشيخ محمود التهامي في عرض الافتتاح.وانطلق مهرجان القاهرة الدولي للجاز الذي بدأ في عام 2009 بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف عمرو صلاح بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري وإضافة للأجندة الثقافية المصرية وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى وتشجيع الأسر والأطفال على اعتبار الفن بشكل جاد كحرفة ومستقبل مهني لخلق جيل من الفنانين.