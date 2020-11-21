رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فرقة افتكاسات تختتم مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:52 ص
الدولى لموسيقى الجاز
الدولى لموسيقى الجاز
خالد حماد
طباعة
أحيت فرقة افتكاسات، مساء أمس الجمعة، الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ12 لمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز على مسرح قاعة أيوارات بالمبنى القديم للجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

وشارك العازف الفنان الروماني الهولندي أليكس سيمو مع أعضاء الفرقة، وهم: عمرو صلاح، وسمير جورج، وأوسو، وأحمد هشام، وليث سليمان، ومحمد مدحت، وهاني بدير.

وشهدت الليلة الختامية للمهرجان حفلا للثلاثي الفنان الكرواتي الفيس ستاينك، والمطربة نهى فكري، والفنان عمروصلاح، فيما وجه الفنان الكرواتي الشكر لمصر وجمهورها، مشيدا بالتنظيم المتميز للمهرجان ونالت طريقته المتميز في العزف بالجيتار تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، في حين عبرت نهى فكري عن فخرها بالتواجد في المهرجان، وقدمت عدة أغنيات من تأليفها وتلحينها وقامت بتوزيع أغنية "في قلبي غرام" للفنان محمد عبدالمطلب وأدتها بطريقة موسيقى الجاز وغنت كذلك "أنا لحبيبي وحبيبي إللي" من موسيقى عاصي الرحباني.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها برنامج جازينينو "جاز للأطفال" من فرقة باند ميكرز ولقاءمع الفنان البرتغالي ريكاردو فورموسو.

وأعرب الفنان عمرو صلاح مؤسس ومدير المهرجان، عن سعادته بنجاح الدورة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: "نجحنا في إقامة المهرجان، بينما تقوم أغلب مهرجانات العالم بإلغاء تعاقداتها ووقف التزاماتها تجاه الفنانين.. سعدنا بتعاون الفنانين والعديد من الجهات وسعدنا أكثر لأن فناني العالم لمسوا بأنفسهم التفاعل الجماهيري مع المهرجان كحدث راسخ بين كافة مهرجانات الموسيقى في العالم".

وأضاف "صلاح"، في تصريحات له، أن دورة هذا العام شهدت توسعات في أنشطته التي امتدت على مدار أسبوع على مسارح وقاعات منها "درب 1718، وكايرو جازكلوب، وكلوب ورووم، وآرت سبيس"، بالإضافة إلى مركز التحرير الثقافي بالمقرالقديم للجامعة الأمريكية.

كما حظيت الدورة بمشاركة 10 دول وأكثر من 20 فرقة في واحدة من أكبر الدورات التي ينظمها المهرجان منذ بدايته عام 2009.

وكرم المهرجان الفنان عامر بركات تقديرَا لدوره الفني وإسهاماته الموسيقية في مجال موسيقى الجاز على مدى نصف قرن.

وتميزت دورة هذا العام 2020 بعدد كبير من المشاريع الموسيقية المشتركة بين الفرق الزائرة والموسيقيين المصريين مثل تعاون الفنان الروماني الهولندي أليكس سيمو مع فريق افتكاسات وعلي الهلباوي ومجموعة من شباب الموسيقيين بقيادة الفنان الشاب عازف البيانو والمؤلف مينا سامي، بالإضافة إلى تعاون الفنان العالمي فتحي سلامة مع الشيخ محمود التهامي في عرض الافتتاح.

وانطلق مهرجان القاهرة الدولي للجاز الذي بدأ في عام 2009 بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف عمرو صلاح بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري وإضافة للأجندة الثقافية المصرية وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى وتشجيع الأسر والأطفال على اعتبار الفن بشكل جاد كحرفة ومستقبل مهني لخلق جيل من الفنانين.
الدولى لموسيقى الجاز
الدولى لموسيقى الجاز

موضوعات متعلقة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

زوجة سفاح الجيزة فور رؤيته: «نزلت تشتري لبن ومرجعتش من 5 سنين»

في ساعة واحدة.. مدير مدرسة وزوجته يتوفيان بـ«كورونا» في كفر الشيخ

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

موناكو يفوز على باريس سان جيرمان 3-2 فى الدورى الفرنسى

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 21-11-2020

متى تصبح زيادة الوزن أمرًا غير مقلق صحيًا؟

العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

«وشبكة العشرة».. مفردات الحلف فى الحارة المصرية

فرقة افتكاسات تختتم مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز

محمد السيد عيد: أحمد زويل طلب تكريم صُناع مسلسل «مشرفة رجل هذا الزمان»

أطفال سيناء فى ضيافة الخديوى إسماعيل بمتحف المركبات الملكية