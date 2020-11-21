أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 21-11-2020

يقدم لكم موقع " الدستور " في تقريره اليوم السبت 21-11-2020، أسعار الذهب فى مصر مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقريرسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.على المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 815 جنيهات للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 21-11-2020سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم السبت، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 699 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 815 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 931 جنيهًا.ويتأثر سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.يشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت، الأسبوع الماضي، بمقدار 40 جنيهًا في الجرام، بعد تراجع الذهب من 852 إلى 813 جنيهًا، قبل أن يعاود السوق الارتفاع بقيمة 7 جنيهات، ثم ارتفع جنيهين مساء أمس، ويدخل مرحلة استقرار اليوم، مع توقعات بارتفاع أخر للأسعار الساعات القادم.وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.