«شوقى»: هدف التعليم التمكن الحقيقى من المعرفة وليس مجرد بوابة زائفة

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعليق أحد أولياء الأمور فيما يخص سؤال القصة سواء كانت مقررة أو للإطلاع فقط والذي قام بتدوينه الوزير على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك، فقالت ولي الأمر «المشكلة كانت من زمان أن المتعارف عليه في المدارس أن أي درس للإطلاع والقراءة فقط معناه أنه لا يتم النظر اليه من الأساس علشان كده الطلبة بيحصل عندها سوء الفهم».فرد الوزير قائلًا «الحقيقية التي أصابت ثقافة التعلم في مصر، حيث أن الإطلاع والمعرفة والتمكن منها هو هدف التعلم ولكن تم تجريف التعليم المصري وتحويله إلى سلعة يمكن الحصول على شهادتها بالمال والتحايل والغش أحيانًا "بلا علم"، وهو ما تحاول الدولة إصلاحه بكل الطرق واستعادة الوعي».وشدد الوزير، أن هدف التعليم هو التمكن الحقيقي من المعرفة وليس مجرد بوابة زائفة للدخول الى الجامعات أو سوق العمل بلا مؤهلات حقيقية.