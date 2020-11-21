«انهيار وغرق».. خسائر نوة «باقى المكنسة» فى الإسكندرية (صور)

• انهيار منزلين ومصرع 4 أشخاص تحت الأنقاض



• انتشال 40 سيارة من مناطق تكدس الأمطار



• غرق الميادين والشوارع الرئيسية



• تعطيل الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية



• المحافظة تحذر المواطنين بالبقاء في المنزل



أمطار غزيرة وطقس سيئ، شهدته محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتزامن مع نوة «باقي المكنسة» والتي تتعرض لها المحافظة الساحلية على مدار 4 أيام، والتي تسببت في العديد من الخسائر في يومها الأول من انهيار منازل وغرق أخرى وتعطل في حركة المرور والمصالح العامة.وترصد «الدستور» في التقرير التالي ما تعرضت له المحافظة على مدار اليوم الأول:تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة في انهيار منزل بحي الجمرك، حيث سقط سقف الدور الثالث والأخير حتى سقف الدور الأرضي، مما أسفر عن احتجاز مواطنين داخل العقار، وتوجهت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الفور للتعامل مع الانهيار، وتم انتشال المحتجزين حيث لقي طفلين ورجل في الستين من عمره مصرعهم، وتم نقل سيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج.كما تسبب الطقس السيء في انهيار عقار جديد بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، وأسفر عن مصرع شاب ​وإصابة 4 آخرين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، من حي غرب، بانهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق في شارع مسجد السلطان بمنطقة كرموز، ووجود وفيات ومصابين.كما انطلقت بمحافظة الإسكندرية 3 فرق مدربة على الإنقاذ والتدخل أثناء السيول بقوام 15 متطوعا وبواسطة 6 سيارات دفع رباعي مجهزة بالكامل بكافة أدوات ومعدات الإنقاذ والسحب وحقائب الإسعافات الأولية؛ حيث أسفر تدخل فرق الإنقاذ السريع عن سحب وإجلاء عدد 40 سيارة خاصة بالمواطنين من مناطق تكدس المياه الأمطار، بالإضافة إلى سحب وانتشال سيارة كانت قد غمرتها المياه وغرقت بشكل كامل.أدت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الإسكندرية إلى غرق شوارع المحافظة الرئيسة والحانبية، وتحولت الميادين إلى بحيرات من مياه الأمطار وذلك في الميادين العامة، ومنها ميدان ساعة الزهور، وفيكتور عمانويل، وميدان المنشية، ومنطقة سبورتنج، وكورنيش الإسكندرية، وشارع مصطفى كامل، والعديد من الشوارع الجانبية والمناطق النائية، مما أسفر عن غرق العديد من المنازل بتلك المناطق ودخول المياه للطوابق الأرضية.في ذات السياق أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، للطلبة والمدرسون اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية، واستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا الإدارات التعليمية، كما قرر تعطيل العمل بجميع المرافق الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية.وأصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة اليوم السبت، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أونلاين؛ نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التي تشهدها المحافظة، موضحًا أنه يستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، والأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم.حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، وذلك نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.وأهابت المحافظة الإسكندرية ب‏المواطنين عند النزول توخي الحذر ‏واتباع عدة تعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، وهي: تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.