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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 21-11-2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:12 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور " في تقريره اليوم السبت 21-11-2020، سعر الدرهم الأماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الأماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

على المستوى المحلي، استقر الدرهم الأماراتي اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.


سعر الدرهم الأماراتي اليوم السبت 21-11-2020

جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع وسجل في البنك الأهلي المصري 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدرهم الأماراتي في بنك الإسكندرية إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع وبلغ في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع وسجل السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع وجاء في بنك عوده 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

ويرمز إلى الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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