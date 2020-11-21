رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 21 نوفمبر 2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:39 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
سلمى بدر
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من قدرات مهنية لإثبات جدارتك، وهذا يعزّز موقعك العملي.

عاطفيًا: الغيرة تؤدّي إلى أمور معقدة، لكن لا تبالغ في ردات فعلك لأنك تصل إلى طريق مسدود.

صحيًا: تبدو شاحب اللون، غائر العينين، بسبب الإرهاق في العمل، حاول أن تخفف بعض الشيء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

زوجة سفاح الجيزة فور رؤيته: «نزلت تشتري لبن ومرجعتش من 5 سنين»

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

استمرار الزيادة.. الصحة: 13 وفاة و363 إصابة جديدة بكورونا

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

إنفوجراف

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

متى تصبح زيادة الوزن أمرًا غير مقلق صحيًا؟

العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

غدًا.. إطلاق القمر الصناعي «سنتينل- 6أ» لقياس ارتفاع المحيطات

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

أطفال سيناء فى ضيافة الخديوى إسماعيل بمتحف المركبات الملكية

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

«مطر ناعم في خريف بعيد».. حينما يغرق الشعراء في قطرات تسقط من السماء

«قصة صورة» لنجيب محفوظ تكشف موقفه من الوحدة المصرية السورية