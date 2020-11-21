حظك اليوم.. برج الحمل السبت 21 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: تزداد الحظوظ الإيجابية، لكن عليك أن تكون حذرًا جدًا، ولا تعقّد حياتك، بل عالج الأمور الطارئة بهدوء وبصبر طويل.عاطفيًا: لقاء عاطفي انتظرته طويلًا وعلّقت عليه الكثير من الآمال، لكنّك تحقق الحد الأدنى من طموحاتك، وهذا ليس سيئًا.صحيًا: واظب على ما باشرته على صعيد الرياضة اليومية، والنتائج الإيجابية تظهر قريبًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.