سعر الريال السعودى اليوم السبت 21-11-2020

يقدم لكم موقع " الدستور " في تقريره اليوم السبت 21-11-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.على المستوى المحلي، استقر الريال السعودي اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-11-2020بنك مصربلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.البنك الأهليوسجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك الأسكندريةبينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليسجل سعر الريال في المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقيوتداول في بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك عودةووصل سعر الريال السعودي في بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.و تعتمد المملكة العربية السعودية الريال كعملة رسمية لها ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.