عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

أكد عالم الفيروسات الأستاذ في جامعة "لومونوسوف" الحكومية أليكسي أجرانوفسكي صعوبة التنبؤ بتاريخ انتهاء وباء كورونا، مشيرا إلى أنه بحلول الربيع "قد يصبح الوضع الوبائي أقل وطأة".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال أجرانوفسكي: "خصائص الفيروس ستتغير وستضعف بعد كل شيء".وأضاف: "بحلول الربيع ستتشكل مناعة القطيع إلى حد ما، ومن المرجح أن يظهر تأثير اللقاحات ضد فيروس كورونا".ونفى العالم الروسي في وقت سابق احتمال الإصابة بفيروس كورونا عبر تناول الخضروات والفواكه غير المغسولة جيدا.وقال رغم ذلك: "التسوق قد يكون خطيرا في بعض الأحيان".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.