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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين عن العلاقات مع واشنطن: لا يمكن إفساد ما تم إفساده

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، معتبرًا أنه لا يمكن "إفسادها" في المرحلة الحالية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال بوتين ردًا على سؤال حول مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن: "لا يمكن إفساد العلاقات التي تم إفسادها أصلا".

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت هذا الشهر انتخابات الرئاسة، التي تشير تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فيها.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح الأسبوع الماضي بأن موسكو ستحترم خيار الشعب الأمريكي مهما كان، وستعمل مع أي رئيس أمريكي، سواء كان جو بايدن أو دونالد ترامب في حال إعادة انتخابه.

ولم يوجه الكرملين التهنئة بالفوز لبايدن، نظرا لعدم إعلان نتائج الانتخابات رسميا حتى الآن.

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