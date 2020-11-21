حظر تجوال فى الخرطوم إثر اشتباك قبلى مسلح

فرضت السلطات السودانية حظر التجول الشامل شرقي العاصمة الخرطوم، بسبب اشتباكات قبلية مسلحة اندلعت هناك.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في بيان لحاكم ولاية الخرطوم أيمن نمر، أن القرار يأتي "حفاظا على السلم والأمن الاجتماعي في مدينة أبو دليق بمحلية شرق النيل شرقي العاصمة وسلامة المواطنين"، على أن يستمر الحظر حتى السبت 28 نوفمبر الجاري.وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قبيلتي البطاحين والكواهلة في مدينة أبودليق.وقال تاج الدين عمر تاج الدين، زعيم قبيلة الكواهلة في حديث صحفي إن "الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".وحول أسباب الاشتباكات، قال تاج الدين إن "الكواهلة نصبته ناظرا على القبيلة، الأمر الذي أثار حفيظة قبيلة البطاحين التي ترفض تنصيب زعامة مماثلة لهم في أبو دليق".