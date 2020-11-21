رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حظر تجوال فى الخرطوم إثر اشتباك قبلى مسلح

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:18 ص
حظر تجوال فى الخرطوم
حظر تجوال فى الخرطوم
وكالات
طباعة
فرضت السلطات السودانية حظر التجول الشامل شرقي العاصمة الخرطوم، بسبب اشتباكات قبلية مسلحة اندلعت هناك.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في بيان لحاكم ولاية الخرطوم أيمن نمر، أن القرار يأتي "حفاظا على السلم والأمن الاجتماعي في مدينة أبو دليق بمحلية شرق النيل شرقي العاصمة وسلامة المواطنين"، على أن يستمر الحظر حتى السبت 28 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قبيلتي البطاحين والكواهلة في مدينة أبودليق.

وقال تاج الدين عمر تاج الدين، زعيم قبيلة الكواهلة في حديث صحفي إن "الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وحول أسباب الاشتباكات، قال تاج الدين إن "الكواهلة نصبته ناظرا على القبيلة، الأمر الذي أثار حفيظة قبيلة البطاحين التي ترفض تنصيب زعامة مماثلة لهم في أبو دليق".

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

استمرار الزيادة.. الصحة: 13 وفاة و363 إصابة جديدة بكورونا

انتشال آخر ضحايا عقار الجمرك المُنهار بالإسكندرية

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

موناكو يفوز على باريس سان جيرمان 3-2 فى الدورى الفرنسى

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 21-11-2020

محارب السمنة.. «شريف»: فقدت 91 كيلو من وزنى

متى تصبح زيادة الوزن أمرًا غير مقلق صحيًا؟

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «مصر بعيون يمنية» بمركز الفنون.. الليلة

ورشة لرسم شخصيات أفلام أطفال بسينما الهناجر.. اليوم

«وشبكة العشرة».. مفردات الحلف فى الحارة المصرية

فرقة افتكاسات تختتم مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز