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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فرنسا.. 386 وفاة و22 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:57 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
أ ش أ
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أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، تسجيل 386 حالة وفاة في المشافي، و22 ألفا و882 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة- في بيان، أوردته صحيفة (لو فيجارو) الفرنسية- أن حصيلة الوفيات المرتبطة بـ (كوفيد-19) منذ بدء تفشي الوباء في فرنسا ارتفعت إلى 48 ألفا و265 حالة، وذلك بعد إضافة حالات الوفاة التي سُجّلت في المشافي خلال اليوم الأخير، و752 حالة وفاة أخرى سُجلت في دور الرعاية منذ الثلاثاء الماضي وتضمنها تقرير الصحة العامة الذي صدر اليوم، ليكون مجموع الوفيات التي أُضيفت اليوم إلى الحصيلة الإجمالية للضحايا 1138 حالة.

كما وصل إجمالي حالات الإصابة التي سجلتها فرنسا منذ بدء الأزمة إلى مليونين و109 آلاف و170 حالة.

واعتبرت هيئة الصحة العامة أن الأرقام الأخيرة تعكس انخفاضا واضحا في انتشار الفيروس على مستوى فرنسا خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن البلاد اجتازت بالفعل ذروة الموجة الثانية، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى منذ بداية تلك الموجة ينخفض عدد حالات الدخول للمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة بين أسبوع وآخر.

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