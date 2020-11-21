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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تتخطى 6 ملايين إصابة بكورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:49 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى أكثر من 6 ملايين حالة.

وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و20 ألفا و164 حالة، بعد تسجيل 38 ألفا و397 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) إلى 168 ألفا و613 حالة، بعد وفاة 552 مصابا بالفيروس خلال اليوم الأخير.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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