البرازيل تتخطى 6 ملايين إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى أكثر من 6 ملايين حالة.وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و20 ألفا و164 حالة، بعد تسجيل 38 ألفا و397 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) إلى 168 ألفا و613 حالة، بعد وفاة 552 مصابا بالفيروس خلال اليوم الأخير.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.