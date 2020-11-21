البرازيل تتخطى 6 ملايين إصابة بكورونا
السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:49 ص
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى أكثر من 6 ملايين حالة.
وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و20 ألفا و164 حالة، بعد تسجيل 38 ألفا و397 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) إلى 168 ألفا و613 حالة، بعد وفاة 552 مصابا بالفيروس خلال اليوم الأخير.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و20 ألفا و164 حالة، بعد تسجيل 38 ألفا و397 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) إلى 168 ألفا و613 حالة، بعد وفاة 552 مصابا بالفيروس خلال اليوم الأخير.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.