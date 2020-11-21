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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أغلى 9 أنواع رخام بمصر اليوم السبت

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:38 ص
رخام
رخام
علا العلاف _أسامة الشندويلي
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رصدت "الدستور" أكثر 9 أنواع رخام ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث بلغ سعر متر رخام كرارا اليوناني نحو 1300 جنيه، بينما يصل سعر روزا البرتغالي نحو 1390 جنيها، يليهما أمبرادورا الغامق ويصل سعر المتر نحو 1400، ثم جرانيت أغادير أحمر 1500 جنيه، وسجل سعر المتر لرخام كريمة مارفيل نحو 1660 جنيها، وبلغ سعر رخام أحمر فرنسي بقيمة 1650 جنيها.

يليها جاء في القائمة الثانية الأكثر ارتفاعًا فى سعر المتر، حيث سجل رخام بوتشينو كلاسيك نحو 2600 جنيه لمتر، ثمة رخام البريشيا أرورا بقيمة 2400 جنيه للمتر، وسجل سعر متر رخام البريشيا أرورا الذهبي 2050 جنيها، ثم سجل سعر متر رخام كلاكتا نحو 1800 جنيه.

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