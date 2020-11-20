مكوجى وحلاق.. المفتى: هؤلاء من أحاطوا بحسن البنا فى دعوته

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن جماعة الإخوان استهدفت الأزهر الشريف منذ القدم.





وأضاف المفتي خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان أرادوا الاقتراب من الأزهر في مرحلة إعداد دستور الجماعة، واعتمدوا على كيانات موازية لمهمة الإفتاء وقصرها على الجماعة في منصب مفتي الجماعة.





وأردف: "لو نظرنا فيمن أحاط بحسن البنا من علماء الأمة فلن نجد أحدًا معه في دعوته، وهذا أول خلل حدث في تاريخ الإخوان نظرًا لاعتمادهم على غير المختصين".





وأشار إلى بعض النماذج للأشخاص الذين أحاطوا بحسن البنا من غير المختصين، على سبيل المثال، فقد أحاط بحسن البنا خمسة من الأشخاص وهؤلاء هم: حافظ عبدالحميد يعمل بالنجارة، وأحمد الحصري يعمل بمهنة الحلاقة، وفؤاد إبراهيم يعمل مكوجيًّا، وعبدالرحمن حسب الله يعمل سائقًا، وإسماعيل المغربي ويعمل عجلاتي وكانت هذه المجموعة التي أحاطت بالبنا في دعوته.