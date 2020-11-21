أسعار ورق الحائط اليوم السبت 21-11-2020

رصدت "الدستور" خلال جولة ميدانية اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري بمنطقتي العتبة والرويعي المشهورة ببيع جميع مستلزمات الديكورات، حيث يتوفر هناك مختلف الإشكال التي تناسب جميع الأذواق منها المودرن والكلاسيك وأشكال الـ3 دي والـ4 دي المستخدمة بعد الانتهاء من تصميم الوحدات السكنية أو الأبراج.وجاء متوسط أسعار معظم أنواع ورق الحائط كالتالي: حيث بلغ سعر متر ورق الحائط المزخرف والقطيفة مقاس (3 *4 أمتار) بقيمة 1680 جنيها، بينما يصل سعر متر مقاس "3*3.5 متر" بقيمة 1470 جنيها، فيما يصل سعر مقاس (2.8 *5.3) بقيمة 1372 جنيها، بينما يسجل مقاس (2.8 *3 أمتار) بقيمة 1360 جنيها، يليها مقاس (2.6 * 3.5 متر) بقيمة 1274 جنيها، ويصل مقاس (53 سم *10 أمتار) بقيمة 275 جنيها.ووصل سعر ورق حائط مقاس (300× 390 سم) إلى 1999 جنيها، ويسجل سعر ورق حائط مقاس (280× 200 سم) إلى 699 جنيها، ويبلغ سعر ورق حائط جلد مقاس (100×200 سم) إلى 350 جنيها، ويشير سعر ورق حائط جلد مقاس (60× 90 سم) إلى 270 جنيها.ووصل سعر ورق الحائط مقاس 1.3 متر في 3 أمتار بسعر 930 جنيها، وسعر ورق الحائط مقاس 3 أمتار في 3 أمتار 1125 جنيها.