تعر ف على أسعار الرمل والزلط

تعد الرمال بكافة أنواعها عنصرًا مهم فى قطاع المقاولين لصناعة عمليات البناء فيتم بناء المنازل والمستشفات والمدن الجديدة فمنذ القديم قبل ظهور الأسمنت والطوب كانوا يعتمدون فى المقام الأول على الرمل في البناء فتم استخدامه لفترات طويلة بالإضافة إلى أن يتم استخدام الرمال فى صناعة الطرق.وأشار رجال صناعة التشييد والبناء إلى أن سعر متر الرمل بلغ نحو 160 جنيها، حيث يصل حمولة الرمال تسع قدرتها لـ13 مترًا بقيمة 1250 جنيها، بينما حمولة الجرار الرمل الذي يضم 4 أمتار من الرمل بقيمة 380 جنيها، بينما السيارة ذات الحجم الكبير تضم مايقرب إلى 10 أمتار رمال بقيمة 1000 جنيه.وفيما يخص العنصر الأساسي الثاني في صناعة التشييد والبناء «الزلط» يتراوح سعر المتر زلط «الفينو» مابين 185 إلى 195 جنيها، أما بالنسبة لمتر الزلط الكبير يتراوح سعره مابين 152 إلى 135 جنيها.