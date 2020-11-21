بأمطار غزيرة.. استمرار موجة الطقس السيئ على الإسكندرية

واصلت موجة الطقس السيئ اجتياح محافظة الإسكندرية، مساء الجمعة، حيث تعرضت المحافظة لسقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المدينة الساحلية وصلت حد السيول.وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك نظرًا للأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم والتي أدت إلى غرق الميادين والشوارع الجانبية، حيث فاقت الأمطار القدرة الاستعابية لشبكات الصرف الصحي.وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية، كما أهابت بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.كما حذرت المحافظة المواطنين توخي باتباع بعض التعليمات للحفاظ على سلامتهم ومنها تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.