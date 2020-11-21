10 % ارتفاع أسعار الجرانيت الأسوانى اليوم 21-11-2020

رصدت «الدستور» متوسط سعر الجرانيت بمسقط رأسه بالمنطقة الصناعية الأولى شق الثعبان، اليوم السبت، الموافق 21 نوفمبر الجاري، بالأسواق المحلية، حيث تقوم شركات المقاولات بتركيب جميع أنواع الجرانيت الذي يعد أفخم وأرقي أنواع الديكورات التي تكثر في بعض الواجهات للمنشآت العامة والفنادق والمنازل الفخمة.وقال محمد هاشم صاحب ورشة بشق الثعبان، أن أسعار الجرانيت المصري شهدت ارتفاعًا بنسبة 10%؛ نظرًا لزيادة رسوم كارتة النقل من محاجر أسوان إلى القاهرة، حيث سجل سعر متر الجرانيت غزال أصفر من 240 إلى 350 جنيهًا، يليه سعر جرانيت فيري غزال ليصل سعر المتر ما بين 245 و370 جنيهًا، ثم سجل سعر المتر لرويال ما بين 275 إلى 380 جنيهًا.واستكمل «هاشم »: أسعار الجرانيت المصري الصنع ليبلغ سعر متر جرانيت الفرسان من 290 إلى 400 جنيه، بينما بلغ سعر متر الجرانيت الروزة هودي من 230 إلى 350 جنيهًا، ثم بلغ سعر متر جرانيت حلايب من 255 إلى 365 جنيهًا، بينما سجل قيمة سعر الأحمر الأسواني من 265 إلى 375 جنيهًا، بينما الجرانيت الرمادي سجل قيمة من 270 إلى 370 جنيهًا.