«سماد اليوريا» 5200 جنيه سعر الطن اليوم 21-11-2021

سجل متوسط سعر سماد اليوريا في السوق الحر، اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 نحو 5200 جنيه للطن، وفقًا لسعر المتداول في السوق.بينما سجل سعر سماد اليوريا المدعم من الدولة 3290 جنيه للطن، وتدخل كل من شركات الدلتا للأسمدة وكيما، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في التعاقد مع وزارة الزراعة في بيع 55% من الشركات بالسعر المدعم.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في إطار العمل على دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.