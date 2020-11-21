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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الدستور ترصد أسعار الرخام المستورد اليوم 21_11 -2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:38 ص
الرخام المستورد
الرخام المستورد
علا العلاف _أسامة الشندويلي
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خلال الجولة التي رصدتها «الدستور» داخل معارض ومصانع المنطقة الصناعية الأولى بشق الثعبان، تعرفنا على العديد من أنواع الرخام المستورد، فبعد توقف دام شهور بسبب جائحة كورونا عاد استيراد الرخام المستورد للمعارض المصرية، حيث يتم تصنيف المنتج في أعمال الديكور من خلال شركات المقاولات المتخصصة المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وبلغ سعر المتر الطولي لرخام البريشيا الإيطالي من 800 إلى 900 جنيه، يليها الكرارة حيث سجل سعر المتر من 600 إلى 900 جنيه، وسجل سعر متر رخام سربيجنت الإيطالي من 700 إلى 800 جنيه.

بينما بلغ سعر رخام البتشينو كلاسيك من 870 إلى 950 جنيهًا، ويتراوح سعر المتر رخام الإمبراطور الإسباني ما بين 750 إلى 950 جنيهًا، وسجل سعر المتر الطولي أحمر أكنتي الأسباني 800 جنيه للمتر، يليه سعر متر الرخام الأسود الأسباني بقيمة 750 جنيهًا.

وشهد رخام الامبرادور اللبناني ارتفاع طفيف ليصل سعر المتر نحو 800 جنيه، بينما سجل سعر متر الرخام أحمر كنتي تركي المنشأ بقيمة 800 جنيه، ثم سجل سعر الرخام كرارا تركي بقيمة 650 جنيهًا، بينما سجل سعر متر الرخام الاخضر الهندي 800 جنيه، والروز الهندي بقيمة 700 جنيه للمتر.

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