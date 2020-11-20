المفتي يكشف أدلة تحريم الانتماء للإخوان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن أدلة التحريم لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المنبثقة منها كثيرة.





وأضاف خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القرآن الكريم يقوم على التعاون والوحدة وما يؤدي إلى الاستقرار والعمران وما يؤدي إلى تحقيق خلافة الله في الأرض، وإذا لاحظنا مسيرة الإخوان منذ نشأتها 1928 والتنظير والتطبيق والفكر والفعل فلن نجد أي توأمة مع ما قاله القرآن، ونجد أن اتجاهات الجماعة تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات والدول والحكم".





واستشهد المفتي ببعض كلام حسن البنا مؤسس الإخوان، بـ"أن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون أولًا، وينتظرون بعد ذلك، ثم يقدمون في كرامة وعزة، ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح".



