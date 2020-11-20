وزير التعليم: «سبت السوشيال نص ساعة رجعت لقيت إشاعة إصابتي بكورونا»

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا.





وقال «الوزير» في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن اليوم الجمعة من الأيام النادرة في حياته العملية التي يجد فيها متسع لتناول العشاء في منزله، موضحا أنه ابعتد عن السوشيال ميديا نصف ساعة وعاد بعدها ليجد أن هناك شائعة تم تداولها عن إصابته بفيروس كورونا.