تعطيل الدراسة غدًا في 3 مراكز بالبحيرة لسوء الطقس

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم استثناء من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.وأكد اللواء هشام آمنة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.