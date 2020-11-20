الباز عن صورة ياسمين صبري و«بائعة الترمس»: لا نحرض على الحقد الطبقي

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إن صفحة الجريدة على «فيسبوك» نشرت صورة للفنانة ياسمين صبري وهي في طائرة خاصة، وتحتها صورة للست نعمات «بائعة الترمس» مشيرا إلى أنها أغضبت البعض وتم اتهام الجريدة بأنها تحرض على الحقد الطبقي.





وعلق محمد الباز خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن اتهام الجريدة بالتحرض على الحقد الطبقي غير صحيح، لأنها لم تختلس صورة ياسمين صبري، لكنها أخذتها من الصفحة الرسمية لها على السوشيال ميديا.