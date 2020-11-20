وزير التعليم: القصة «مقررة».. والجدل سببه محاولة البعض تفادي طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القصة باللغة العربية، مقررة كما هو الحال في كل المراحل الدراسية.وشدد الوزير خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سوف يكون هناك أسئلة على القصة في الصفين الأول والثاني الثانوي ومنها المقالية، وتابع أما في الثانوية العامة، فسوف يكون هناك أسئلة أيضا ولكن ليست بحاجة إلى استخدام القلم أو تصحيح بشري.وأضاف شوقي، الملخص أن القصة "مطلوبة ومقررة" ونمتحن فيها بشكل مختلف ولم يتم إلغاؤها.وقال الوزير، إن القصة موجودة منذ عشرات السنين ولكن الجدل في عالم السوشيال ميديا أصبح حرفة الكثيرين والمؤسف أن البعض يتمنى أن لا يقرأ القصة لمجرد أنها ليست في الامتحان وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزء من الثقافة العامة.وتابع، كل هذا الجدل حتى يتفادى البعض قراءة قصة الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين!وطالب الجميع، أن يفكر لماذا نتعلم وأن نسترجع حب التعلم والمعرفة وليس عبادة الدرجات والشهادات بلا ثقافة وبلا علم، لافتا إلى أن الطريق طويل حتى نعود لما كنا عليه من تقدير واحترام للعلم والعلماء.