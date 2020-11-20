رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: القصة «مقررة».. والجدل سببه محاولة البعض تفادي طه حسين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:28 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القصة باللغة العربية، مقررة كما هو الحال في كل المراحل الدراسية.

وشدد الوزير خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سوف يكون هناك أسئلة على القصة في الصفين الأول والثاني الثانوي ومنها المقالية، وتابع أما في الثانوية العامة، فسوف يكون هناك أسئلة أيضا ولكن ليست بحاجة إلى استخدام القلم أو تصحيح بشري.

وأضاف شوقي، الملخص أن القصة "مطلوبة ومقررة" ونمتحن فيها بشكل مختلف ولم يتم إلغاؤها.

وقال الوزير، إن القصة موجودة منذ عشرات السنين ولكن الجدل في عالم السوشيال ميديا أصبح حرفة الكثيرين والمؤسف أن البعض يتمنى أن لا يقرأ القصة لمجرد أنها ليست في الامتحان وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزء من الثقافة العامة.

وتابع، كل هذا الجدل حتى يتفادى البعض قراءة قصة الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين!

وطالب الجميع، أن يفكر لماذا نتعلم وأن نسترجع حب التعلم والمعرفة وليس عبادة الدرجات والشهادات بلا ثقافة وبلا علم، لافتا إلى أن الطريق طويل حتى نعود لما كنا عليه من تقدير واحترام للعلم والعلماء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحبة صورة المطر: «عندي الضغط والسكر وعملت عمليتين في عيني»

الملك سلمان يجري اتصالًا بأردوغان لتنسيق جهود أعمال قمة العشرين

إطلاق نار بأحد المراكز التجارية بالولايات المتحدة

في ساعة واحدة.. مدير مدرسة وزوجته يتوفيان بـ«كورونا» في كفر الشيخ

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

متى تصبح زيادة الوزن أمرًا غير مقلق صحيًا؟

العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

غدًا.. إطلاق القمر الصناعي «سنتينل- 6أ» لقياس ارتفاع المحيطات

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

أطفال سيناء فى ضيافة الخديوى إسماعيل بمتحف المركبات الملكية

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

«مطر ناعم في خريف بعيد».. حينما يغرق الشعراء في قطرات تسقط من السماء

«قصة صورة» لنجيب محفوظ تكشف موقفه من الوحدة المصرية السورية