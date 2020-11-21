فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

كشف مصدر طبي مطلع بمحافظة كفر الشيخ، عن العثور على جثة فتاة بأحد شواطئ البحر الأبيض المتوسط بنطاق مركز البرلس، لفتاة في العشرينات من عمرها وتحمل الجنسية الإندونيسية وتم العثور على أحجار كريمة بحوزتها، حيث أنها كان تحمل كيسًا داخل ملابسها الداخلية به هويتها والأشياء التي تحملها.وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التشريح المبدئي يوضح أن صاحبة الجثة قتلت قبل إلقائها في البحر، لوجود قطع غائر في الرقبة، لكن يصعب الجزم لصعوبة التشريح ولأن أنسجتها قد ماتت لكن المحاولة مستمرة لمعرفة السبب، لافتًا إلى أن تلك الأحجار الكريمة تم تسليمها للنيابة والتى تباشر التحقيقات، وقد تم إبلاغ السفارة.كان الأهالي بقرية الحنفي بر بحرى دائرة مركز البرلس قد عثروا على جثة فتاة متوفاة لفظتها مياه البحر الأبيض المتوسط متآكلة الجسد ومقطوعة الرأس والأطراف ومرتدية كامل ملابسها ملقاة على الشاطئ خلف شركة كهرباء البرلس.وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الجثة لإجراء المناظرة اللازمة على الجثة ومكان تواجدها، عقب إجراء المناظرة قررت النيابة نقل الجثة بسيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وسرعة انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، وقد تحرر المحضر 4931 إداري البرلس.