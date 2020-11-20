النفط يرتفع 1% ويسجل ثالث مكسب أسبوعي بدعم آمال اللقاح

زادت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة الجمعة وسجلت ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من تجارب ناجحة للقاح لكوفيد-19، في حين حد من المكاسب تجدد إجراءات الإغلاق في عدة دول للحد من انتشار فيروس كورونا.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، بما يعادل 1.7 بالمئة، لتجري تسويتها عند 44.96 دولارللبرميل.وربحت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير، وهي أكثر نشاطا، 52 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل 42.42 دولار للبرميل. وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط لديسمبر، والتي حل أجلها اليوم، 41 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتجري تسويتها عند 42.15 دولار للبرميل.وربح كلا الخامين خمسة بالمئة هذا الأسبوع.دعمت احتمالات فعالية لقاح كوفيد-19 أسواق النفط هذا الأسبوع. وقالت شركة فايزر إنها ستقدم طلباللهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة اليوم للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها، وهو أولطلب من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.وقال بيورنار تونهاوجن مدير شؤون أسواق النفط في ريستاد إنرجي "بالرغم من حقيقة أن الأمر سيحتاج في واقع الأمر وقتا لتطبيق حملة لقاح عالمية، وهو وقت سيعاني خلاله الطلب على النفط، ترد أنباء إيجابية يوميا عن تسليمات اللقاح".وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأمريكية قلصت هذا الأسبوع عدد حفاراتالنفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الأولى في عشرة أسابيع.وتراجع عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، بمقدار اثنين إلى 310 هذا الأسبوع، فيما انخفض عدد حفارات النفط وحدها بواقع خمسة إلى 231 بعد بلوغه الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ مارس.